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彰化冬季連續降雨 小麥農損近年首辦現金救助

2022/3/8 12:24
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會公告彰化縣為辦理小麥民國111年2月寒流等農業天然災害現金救助地區。農糧署今天說，這是近年首次冬季小麥農損、辦理現金救助，因為產地罕見冬季連續降雨導致穗上發芽。

農委會農糧署說明，救助額度為每公頃新台幣1萬6000元，提醒農民從8日起至17日止申請辦理現金救助。

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農糧署指出，小麥雖然不怕冷，但是今年2月產地彰化罕見寒流又連續下雨，雖沒像颱風來襲發生倒伏，但在濕氣包覆下導致「穗上發芽」，會影響品質、賣相，勘災後公告為農業天然災害現金救助地區，而符合辦理救助項目損害率達20%以上者，將依救助額度予以救助。

2月寒流及連續降雨，農委會迄今已公告現金救助的作物還有高接梨穗、草莓、韭菜、食用番茄、菠菜等，但有限定產地，以農委會官網公告專區發布產地為主，另屏東縣愛文芒果受損，因產地較廣，持續勘查中。（編輯：張芷瑄）1110308

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