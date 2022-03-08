故宮南院喬木身分證號數位化 同碼合影送仿古玩

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）故宮南院栽種喬木並用國民身分證號數位化，喬木掛上QR Code，民眾11日起一連3天到南院與樹合影上傳，可獲得好禮，若找到與身分證同碼的樹合影，加送仿古玩犧尊跳跳馬。

國立故宮博物院南院處處長彭子程今天告訴中央社記者，故宮南院戶外園區從民國104年迄今，陸續栽植超過6000株的喬木，為推動生態保育、環境教育，去年8月起委託嘉義大學植物研究團隊，依據喬木的特徵、種植年分、所在區域及國人身分證編碼方式，建置故宮南院喬木數位典藏系統。

彭子程表示，故宮南院喬木數位典藏系統編碼由左至右，第1碼英文是喬木所在區域，第2到4碼數字是栽植年度，第5、6碼是樹種代號，後4碼是樹的編號。民眾上南院官網或現場以用手機掃描樹上的身分樹牌QR Code，即可獲得園區喬木的相關資料。

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彭子程指出，配合植樹節，民眾於3月11、12、13日到故宮南院與喜歡的樹合影，上傳臉書（Facebook）或IG（Instagram）並標註故宮南院，可到1樓兒創中心櫃台兌換限量小禮物；若是找到與身分證同碼的樹合影，加碼贈送故宮版犧尊跳跳馬1隻。

彭子程說，南院園區的喬木以光臘樹、黃連木、九芎為大宗，另栽植2個區域的落羽松，秋冬是適合拍照打卡的季節。（編輯：戴光育）1110308