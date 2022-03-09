宮廟旅遊團屏東匡列26人皆陰性 全數解除隔離

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）從屏東東港出發的宮廟旅遊團上個月前往北部旅遊，同車36人中有多名外縣市民眾確診COVID-19，屏東縣匡列26人的血清抗體檢測及解隔前PCR採檢結果都是陰性，今天凌晨零時全數解除隔離。

屏東縣衛生局副局長張秀君向中央社記者表示，依據中央居家隔離者匡列指引，匡列居家隔離管制對象應居家隔離至與確診病例最後一次接觸日後14天，這個旅行團2月22日為最後接觸日，因此應隔離至今天凌晨零時止。

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張秀君表示，屏東縣4日接獲通知後，匡列同車設籍屏東的26人居家隔離，並PCR採檢，1採都是陰性，同時依疾管署建議5日全數安排血清抗體檢驗，26名居家隔離者血清抗體檢測及解隔前PCR採檢結果都是陰性，已於今天凌晨零時解除隔離。

這個宮廟旅遊團2月20日上午7時自屏東東港鎮出發，首日遊台北，夜宿宜蘭，隔天到武陵農場，夜宿宜蘭，22日遊基隆和平島等景點再返程，3月傳出有同團的外縣市民眾確診。（編輯：謝雅竹）1110309