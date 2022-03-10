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全教總籲特教評鑑納入第一線教師 教育部願參採

2022/3/10 21:57（3/10 22:06 更新）
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全國教師工會總聯合會10日舉行記者會，建議把特教評鑑納入校務評鑑實施，不要獨立辦理，且應將方向改為尊重教師、協助解決問題，廣納有實務經驗的教師參與。（全教總提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日
全國教師工會總聯合會10日舉行記者會，建議把特教評鑑納入校務評鑑實施，不要獨立辦理，且應將方向改為尊重教師、協助解決問題，廣納有實務經驗的教師參與。（全教總提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日
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（中央社記者陳至中台北10日電）全教總今天召開記者會，建議特教評鑑委員納入有實務經驗的第一線教師，並與校務評鑑併同辦理。教育部晚間回應，會參採全教總意見，並持續推動行政簡化，減輕教師的行政負擔。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，質疑特教評鑑已淪為「雞蛋裡挑骨頭」的整人工具，建議納入校務評鑑實施，不要獨立辦理，且應將方向改為尊重教師、協助解決問題，廣納有實務經驗的教師參與。

記者會上，一名教師分享，特教評鑑持續要求製作精美檔案，教師須把平時做過的項目不斷彙整、整理、說明，「真的很浪費生命。」他認為評鑑委員應選擇可提供學校意見、幫助學校成長的人。

全教總理事長侯俊良表示，特教評鑑委員應納入有實務經驗的教師，才能瞭解第一線的問題，給予對症下藥的意見。他也提到在「融合教育」的思維下，特教已不可能離開學校教育，因此將特教評鑑獨立於校務評鑑之外是一件很奇怪的事。

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對此，中央社晚間獲得教育部文字回應指出，「特殊教育法」已於民國108年修正，特教評鑑由每3年一次改為每4年一次，已可併同學校評鑑週期安排，納入辦理也可以。教育部近期推動「行政簡化」，鼓勵主管機關善用數位檔案資料、簡化評鑑指標，避免過度增加行政負擔。

至於全教總呼籲評鑑委員納入第一線教師或團體，教育部表示，會在下次辦理中央主管學校特教評鑑時參採，也會請縣市政府納入考量。（編輯：陳政偉）1110310

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