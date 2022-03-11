趕走外來魚種 台南虎頭埤祭獎金辦神釣手比賽

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台南虎頭埤風景區號稱台灣第一水庫，為趕走外來魚種，將在27日舉辦神釣手釣魚比賽，第1名可獲得獎金新台幣5000元及3個月釣魚月票。

虎頭埤風景區管理所今天發布新聞稿，台灣的埤塘共同面臨外來魚種入侵問題，虎頭埤風景區特舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，27日購票入園後至當天下午4時，凡釣到外來魚種的釣客，可將釣到的魚帶至辦公室迎賓廣場前秤重，第1名可得獎金5000元及釣魚月票3個月。

根據虎頭埤風景區管理所公告，風景區內的釣魚區範圍，從活動中心旁水域至南岸觀湖曲橋，釣魚者須另購釣魚證，每日每竿100元。

虎頭埤水域生態豐富，管理所介紹水庫中魚類以參條（台語：苦槽仔）、琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅為優勢種，原生魚種只剩下參條、極樂吻鰕虎2種，其餘都以外來魚種居多，尤其原本是觀賞魚的七星飛刀，有些被釣起的身長已長到60公分，對既有棲地生態有威脅。

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虎頭埤風景區管理所呼籲，遊客不要野放任何外來種，也禁止民眾或宗教放生，避免外來魚種問題日益擴大。

這項釣魚比賽不分年齡、性別都可參加，須自備釣竿及餌料，比賽目標魚包括：吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧（筍殼魚）、草魚、線鱧（泰國鱧）、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚（珍珠石斑）、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等外來魚種。（編輯：陳政偉）1110311