更多編輯台推薦新聞：
iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比
生活

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美情報總監：烏克蘭抵抗超預期 俄軍魯莽攻平民
首頁 / 生活

朝陽科大航空大樓啟用 打造產業人才培訓基地

2022/3/11 17:10（3/11 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
朝陽科大成立航空學院，校內興建的時選航空大樓11日啟用剪綵，大樓內設置多樣特色實驗室，希望為學子打造飛航圓夢基地，協助國內航空產業培育人才。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
朝陽科大成立航空學院，校內興建的時選航空大樓11日啟用剪綵，大樓內設置多樣特色實驗室，希望為學子打造飛航圓夢基地，協助國內航空產業培育人才。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）朝陽科技大學成立航空學院，今天舉辦「時選航空大樓」啟用剪綵活動，學院建置航空相關專業教室，與國內外多家航空公司及大學簽訂訓練合作項目，盼成為國內航空人才培訓基地。

朝陽科技大學成立航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系，以及籌設中的航空運務系，課程依循航空公司三大業務主軸航務、機務、運務進行規劃。

朝陽科大興建「時選航空大樓」，今天舉辦啟用剪綵活動，教育部技職司司長楊玉惠、交通部民航局長林國顯、台中市副市長令狐榮達，與航空公司及產官學代表等人皆到場出席。

朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，朝陽科大透過重點特色計畫，強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，新成立的航空學院與航空公司合作提供飛行培訓課程，備受各界矚目，希望為學子打造飛航圓夢基地，協助國內航空產業培育人才。

朝陽科大航空學院院長江支弘介紹，新落成的航空大樓內，建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。

江支弘指出，校方並與國內外多家航空公司及大學簽訂訓練合作項目，未來將與更多航太相關產業，及研究機構建立夥伴關係，共同培育接軌國際的民航專業人才。（編輯：卞金峰）1110311

朝陽科技大學11日舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，朝陽科大創辦人楊天生（前中）、校長鄭道明（前右2）、台中市副市長令狐榮達（前右）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
朝陽科技大學11日舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，朝陽科大創辦人楊天生（前中）、校長鄭道明（前右2）、台中市副市長令狐榮達（前右）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
朝陽科技大學成立航空學院，11日並舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，大樓內建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
朝陽科技大學成立航空學院，11日並舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，大樓內建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族