朝陽科大航空大樓啟用 打造產業人才培訓基地
2022/3/11 17:10（3/11 17:21 更新）
朝陽科大成立航空學院，校內興建的時選航空大樓11日啟用剪綵，大樓內設置多樣特色實驗室，希望為學子打造飛航圓夢基地，協助國內航空產業培育人才。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
（中央社記者蘇木春台中11日電）朝陽科技大學成立航空學院，今天舉辦「時選航空大樓」啟用剪綵活動，學院建置航空相關專業教室，與國內外多家航空公司及大學簽訂訓練合作項目，盼成為國內航空人才培訓基地。
朝陽科技大學成立航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系，以及籌設中的航空運務系，課程依循航空公司三大業務主軸航務、機務、運務進行規劃。
朝陽科大興建「時選航空大樓」，今天舉辦啟用剪綵活動，教育部技職司司長楊玉惠、交通部民航局長林國顯、台中市副市長令狐榮達，與航空公司及產官學代表等人皆到場出席。
朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，朝陽科大透過重點特色計畫，強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，新成立的航空學院與航空公司合作提供飛行培訓課程，備受各界矚目，希望為學子打造飛航圓夢基地，協助國內航空產業培育人才。
朝陽科大航空學院院長江支弘介紹，新落成的航空大樓內，建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。
江支弘指出，校方並與國內外多家航空公司及大學簽訂訓練合作項目，未來將與更多航太相關產業，及研究機構建立夥伴關係，共同培育接軌國際的民航專業人才。（編輯：卞金峰）1110311
朝陽科技大學11日舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，朝陽科大創辦人楊天生（前中）、校長鄭道明（前右2）、台中市副市長令狐榮達（前右）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
朝陽科技大學成立航空學院，11日並舉辦時選航空大樓啟用剪綵活動，大樓內建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。中央社記者蘇木春攝 111年3月11日
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