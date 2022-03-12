員林家商推美感教育 排水工程打造庭園景觀

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（中央社記者陳至中台北12日電）彰化縣員林家商推動美感教育，結合校門前排水工程，重新打造前庭景觀，兼具美感和機能，搭配校內的文學步道、藝廊等，提升藝文氛圍。

教育部今天透過新聞稿，介紹員林家商透過「改善校園設施設備工程計畫」，改善老舊設施，並讓景觀大幅美化，讓師生更能沉浸在美感生活之中。

員林家商校長陳定宏本身擁有建築師執照，學校改造「至美園」成為兼具休憩與停車功能的庭園，還結合校門前庭排水工程，打造出開闊大器的景觀。

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員林家商本來就有文學步道、生命演化步道，後又增闢台灣詩道，在石頭上刻出在地詩人的文句，讓學生休憩之餘，也能增添文學涵養。學校同時也改善中正堂入口玄關、側邊地坪及兩側花圃，整修老舊廁所，設計文化藝術和資訊牆面，增添校內的藝文情境。

改善硬體之餘，員林家商也透過定期的主題展覽，提供師生展示創作的機會，還培育學生導覽志工，練習口說和儀態。陳定宏表示，教育不單著重知識與技能的養成，更強調終身學習與藝術涵養，將廣泛結合社區資源，讓教育和環境生活美感相互輝映。（編輯：管中維）1110312