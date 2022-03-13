17日前各地多雲到晴 18日北台灣高溫降5度轉有雨

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，17日前各地大致多雲到晴，北部高溫約攝氏28度、中南部30度以上，但各地低溫約17至21度，需留意日夜溫差；預計17日晚間會有鋒面接近，18日北台灣高溫降5度、轉有雨。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天天氣多雲到晴，吹東南偏南風，雖然有鋒面從台灣北方海面通過，但距離遠且結構不佳，對台灣影響有限。

林定宜指出，17日之前日夜溫差大，低溫17至21度；白天陽光露臉，東半部高溫約26、27度，北部約28度，中南部可達30度以上，氣溫逐日微升，外出要注意防曬。

林定宜提醒，17日之前的夜晚清晨，西半部、金門及馬祖容易有霧或低雲，金馬地區持續的時間可能會一直到上半天。

林定宜說，15至17日風向為偏東至偏南風，白天多雲到晴，東半部、北部山區局部短暫陣雨，另外因熱對流影響，中部山區也會有零星短暫陣雨。

林定宜說，預計17日晚間鋒面接近，但17日中午北部、東北部就可以感受到變天的情況，水氣增多；預計18日鋒面通過，北部、東北部高溫降幅約5度；北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨。

林定宜提到，19、20日東北季風減弱，北部、東北部氣溫逐漸回升，預估北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨，但水氣多寡、降雨強度及範圍仍需再觀察。（編輯：張雅淨）1110313