防溪水暴漲致災山區暴雨發預警 5月雙北先試辦

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）中央氣象局預報中心主任呂國臣今天證實，規劃中的山區暴雨警報簡訊發送，目前進行檢測驗證，預計5月汛期，先在台北市及新北市試辦。

新北市雙溪虎豹潭去年10月因溪水暴漲，造成6人罹難的意外。去年11月，立法院交通委員會通過立委提案，因山區暴雨達到洪峰間非常短，建請氣象局比照地震預警方式，上游集水區有暴雨時，針對山區附近民眾、在集水區活動民眾及鄰近的警察機關發送警報簡訊。

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呂國臣說，已挑選台北市、新北市幾處試辦地點，包括聖人瀑布、虎豹潭、大豹溪，設定溪流上游雨量觀測站的時雨量達40毫米時，為發布警報簡訊標準。同時氣象局也請國家通訊傳播委員會協助了解試辦地點附近基地台架設情形，多大範圍內的訊息可以順利傳送，目前正進行檢測驗證，還要請地方政府與特定區域內的住家溝通，預計5月試辦。

呂國臣坦言，目前科技對小區域降雨的預測仍不易掌握，山區降雨預測難度更高，先在雙北試辦暴雨警報並滾動檢討。（編輯：陳政偉）1110312