更多編輯台推薦新聞：
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣
運動

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

防溪水暴漲致災山區暴雨發預警 5月雙北先試辦

2022/3/12 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北12日電）中央氣象局預報中心主任呂國臣今天證實，規劃中的山區暴雨警報簡訊發送，目前進行檢測驗證，預計5月汛期，先在台北市及新北市試辦。

新北市雙溪虎豹潭去年10月因溪水暴漲，造成6人罹難的意外。去年11月，立法院交通委員會通過立委提案，因山區暴雨達到洪峰間非常短，建請氣象局比照地震預警方式，上游集水區有暴雨時，針對山區附近民眾、在集水區活動民眾及鄰近的警察機關發送警報簡訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂國臣說，已挑選台北市、新北市幾處試辦地點，包括聖人瀑布、虎豹潭、大豹溪，設定溪流上游雨量觀測站的時雨量達40毫米時，為發布警報簡訊標準。同時氣象局也請國家通訊傳播委員會協助了解試辦地點附近基地台架設情形，多大範圍內的訊息可以順利傳送，目前正進行檢測驗證，還要請地方政府與特定區域內的住家溝通，預計5月試辦。

呂國臣坦言，目前科技對小區域降雨的預測仍不易掌握，山區降雨預測難度更高，先在雙北試辦暴雨警報並滾動檢討。（編輯：陳政偉）1110312

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族