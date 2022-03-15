轉譯疫情下奇幻景致 成大團隊奪美國繆思設計大獎

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（中央社記者張榮祥台南15日電）成功大學創意產業設計研究所副教授卓彥廷團隊設計作品「2022 PHANTASM Collection系列圍巾」，轉譯疫情下大千世界奇幻景致，勇奪2022年美國繆思設計大獎時尚類白金獎。

成大今天發布新聞稿指出，卓彥廷2016年創立同名國際品牌YEN TING CHO，品牌風格實驗性質強烈且獨特，繼以紐約城市系列圍巾參加2021年美國繆思設計大獎奪得金獎後，今年二度參賽再次獲得肯定。

卓彥廷團隊今年主打的作品「2022 PHANTASM Collection系列圍巾」，設計靈感源於設計師在全球疫情嚴峻時經歷的封城經驗。

卓彥廷表示，過去2年全球籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰霾下，處處充滿不確定性及不安，「我們懷抱著逃離至烏托邦的希冀，2022年之系列圖案選用沙漠、海洋、星空與外太空等主題，將數位運算結合想像力，透過美麗的織品帶領人們在疫情時代下自由領略各式奇幻風景」。

卓彥廷說，創作團隊以新技術產生圖樣，除有機圖案外，也將理性的幾何形狀疊加上去，探索藝術與科技、理性與感性間的矛盾與和諧，並藉圖層穿插，透過太空旅行隱喻疫情下人類生活的變化，處理疫情下虛實交織且複雜的資訊與故事，將看得見的數據、看不見的病毒及人們情緒表現等，轉譯為數位圖樣，用藝術創作為疫情時代帶來希望與能量。

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成大表示，卓彥廷帶領的跨域學生團隊，來自成大設計學院；藉由提供真實的環境與機會，讓學生參與第一線研發、設計、製造及行銷等過程，且在與真實業界、客戶的互動過程中，收穫實際市場的回饋。

卓彥廷相信「跨文化人才，能完成更寬廣的溝通與表達，造福更多群眾」，在突破國界藩籬、打破文化隔閡的路上，提高台灣的國際能見度，讓世界看見台灣文化軟實力。（編輯：陳仁華）1110315