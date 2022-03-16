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花蓮高工10學生憑全國競賽佳績 錄取國立科大

2022/3/16 12:25（3/16 12:51 更新）
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四技二專技優保送入學成績15日放榜，花蓮高工共10名學生錄取國立科技大學，花工校長黃鴻穎（3排右）、實習主任陳文帆（3排左）與錄取學生合影。（國立花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月16日
四技二專技優保送入學成績15日放榜，花蓮高工共10名學生錄取國立科技大學，花工校長黃鴻穎（3排右）、實習主任陳文帆（3排左）與錄取學生合影。（國立花蓮高工提供）中央社記者張祈傳真 111年3月16日
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）四技二專技優保送入學成績15日放榜，花蓮高工指出，共10名學生錄取國立科技大學，包括6名台科大、2名北科大及高科大、雲科大各1人，全是參加全國性技藝競賽奪牌選手。

國立花蓮高工發布新聞稿指出，張愷勛、劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊、簡志桓、李韋德等6人錄取國立台灣科技大學機電技優專班。

其中，張愷勛於全國技能競賽電氣裝配職種奪下金牌，日前台積電到花工徵才，更獲主管青睞，邀請他台科大畢業後直接到台積電上班。

劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊3人皆為全國技能競賽機電整合選手，同時錄取台科大將再續同學緣；簡志桓、李韋德於花工製圖科同班3年，也將於大學繼續當同學。

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花蓮高工指出，10名優保送國立科大唯一女學生是來自台東的周芷帆，離鄉背井到花蓮求學，在工科技藝競賽建築製圖職類榮獲金手獎第1名，打破花蓮地區參加全國賽最佳的紀錄，保送國立台北科技大學建築系。

花工校長黃鴻穎表示，近年花工持續增添教學設備，讓學生專業領域呼應業界需求，學生在各項全國競賽表現優異，今年更有台積電首度來到花工招募人才，期盼透過各管道升學、就業的學生們，未來能將技術傳承給學弟妹們。（編輯：卞金峰）1110316

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