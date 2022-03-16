車主投訴電池瑕疵 特斯拉：目前沒有召回計畫

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）特斯拉行駛國道瞬間失動力，車主投訴消基會；特斯拉（TESLA）今天回應表示，由於每個電池狀況不同，並非統一性問題，目前不會有召回計畫，但將提供代步車、縮減等待期等新方案降低車主不便性。

有車主向消基會投訴，部分車型的特斯拉電池有瑕疵、在行駛間失去動力，消費者文教基金會今天召開「大電池故障，特斯拉汽車不『拉』 業者應主動召回檢修，做好善後」記者會，消基會籲業者提解決方案，政府也應要求業者召回、保障消費者。

對此，特斯拉回應表示，由於每個電池狀況不同，並非統一性問題，目前不會有召回計畫，由於都還在保固範圍內，建議車主定期回廠免費檢查維修，或者隨時有任何問題都可進廠檢測，以確保行車安全。

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特斯拉坦承，過去待料時間往往長達1至2個月時間，造成車主維修等待不便，特斯拉表示，針對車主維修期間的不便，除依照保固維修，TESLA積極提供車主新方案，包括電池保固維修時間等量延長；維修期間提供代步車方案或每天2000元乘車券；未來輪胎更換優惠；加速備料時間，降低車主等待不便。

特斯拉指出，目前待料已縮短至2至3週，朝1週目標努力，建議車主定期回廠檢查。（編輯：郭無患）1110316