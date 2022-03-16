文大校園博覽會17日登場 邀高三生認識各系兼賞櫻

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（中央社記者許秩維台北16日電）中國文化大學將於3月17日、18日舉行校園博覽會，校內13學院也會全數出動，於現場介紹各系特色，校方也邀高三生和家長到文大逛博覽會兼賞櫻。

中國文化大學今天新聞稿指出，大學申請入學管道將於3月24日開始受理報名，為了讓考生和家長更瞭解學校各系特色，文大因此舉辦校園博覽會，目前已有逾500名高三學生預約報名；今年博覽會主題為「台北最暖靠山」，旨在支持學子放大視野、跨域學習，勇闖未來。

不少考生都會擔心對就讀的校系沒興趣，文化大學教務長方元沂表示，自我探索是一條長遠的路，甚至從大學才會真正起步，現在高教和職場都強調跨領域，學生彈性選擇的範圍得以擴大。

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以文大為例，方元沂提到，大二就會讓學生必修12學分跨域專長，學生可從80幾門套裝課程選1門來體驗探索，之後還可延伸選擇修輔系或雙主修；如果大一念了1學期後發現不合適，也有輔導機制，可協助學生適性轉系。

文大校方指出，在校園博覽會期間，各學院都會在展區介紹各系特色，如文學院「擺詩攤」，現場代客寫詩，農學院動科系則會搬來逼真的動物模型，讓學生模擬乳牛直腸觸診；近期正逢陽明山花季，文大校內櫻花盛開，也歡迎考生和家長到文大逛校園博覽會兼賞櫻。（編輯：陳政偉）1110316