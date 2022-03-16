BNT疫苗採購案談判中 陳時中：很快會敲定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北16日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，BNT疫苗採購案仍在談判中，「大概很快會敲定」，強調會將次世代疫苗列入採購選項，也持續討論第4劑疫苗接種規劃。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今年已簽約採購2000萬劑莫德納疫苗及500萬劑AZ疫苗，同時持續洽購新一批輝瑞BNT疫苗。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前BNT疫苗仍剩下23萬劑，新的採購契約還在洽談中，「大概很快會敲定」，但相關細節仍在談判當中。

陳時中說，現階段雖預計採購同款BNT疫苗，但考量未來可能有次世代疫苗，也會將次世代疫苗列入採購選擇，只不過目前暫未有針對Omicron變異株的疫苗問世。

有媒體詢問，在沒有次世代疫苗前，指揮中心將如何規劃疫苗政策。陳時中表示，這些都會參考專家意見，透過現有疫苗庫存、可能進貨量綜合評估，例如考慮分年齡層、特殊情況者先打，綜觀台灣疫苗施打狀況，第2劑都會比第1劑少5%，第3劑又再比第2劑少10%，但無論如何，未來就算要施打第4劑，疫苗量都足夠使用。

前副總統陳建仁指出，第3劑接種率達70%是解封條件之一。陳時中說，全民第3劑涵蓋率達70%雖然需要一些時間，但他認為是做得到的，目前65歲以上第3劑涵蓋率雖然只有61%，但隨時間會持續增加，65歲以下施打率也相對高很多，拚到70%有機會，呼籲民眾儘快把疫苗打好打滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計24日開會，討論12至17歲青少年第3劑疫苗議題，並研議是否開放5歲至11歲兒童接種疫苗。

陳時中說，根據統計，國內青少年約有110萬人接種第1劑，其中約80%接種第2劑，未來第3劑該打什麼廠牌，須由專家進一步評估；至於5歲至11歲兒童是否打疫苗也仍有爭議，專家共識形成不易，24日討論後會明朗一些。（編輯：陳清芳）1110316