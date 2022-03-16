清明連假第3波台金加班機 18日受理訂位

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金門縣政府16日表示，清明連續假期第3波加班機預定加開北金單向尖峰時段來回班機共5架次，雙向提供1184座位數，18日下午2時統一受理民眾訂位。中央社記者黃慧敏攝 111年3月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府今天發布新聞表示，經過觀光處持續與各航空公司協調，將再加開兒童清明連假第3波加班機，增加台北金門單向尖峰時段來回班機共5架次。18日統一受理民眾訂位。

縣府表示，這次清明節台金航線疏運，各航空公司已開放正班機及加班機訂位，釋出大部分運能；為了滿足民眾返鄉機位需求，縣府在10日至14日辦理未訂妥機位調查，依調查結果積極與航空公司溝通協調，在緊湊時間內調度加開第3波加班機。

第3波加班機預定加開北金單向尖峰時段來回班機共5架次，雙向提供1184座位數，18日下午2時統一受理民眾訂位。民眾訂位後應於3日內完成開票，例如18日訂票者，應於20日前完成開票。

縣府表示，第2波加班機受理訂位後，仍有許多民眾反映未訂到機位，縣長楊鎮浯積極協調各航空公司調度運能，經爭取後增開第3波加班機。

縣府同時表示，將於4月1日至2日在台灣西部5機場設置鄉親服務台，密切注意搭機旅客人潮，適時協調加班機或軍機疏運旅客。

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第3波加班機作業航線、時間資訊如下：加班航線：金門-台北航線；節前尖峰時段：台北飛金門航線（台北起飛時間）4月1日：華信航空下午7時55分（ATR）、4月2日：立榮航空上午8時、下午2時30分（都是放大機型）。節後尖峰時段：金門飛台北航線（金門起飛時間）4月5日：華信航空下午9時10分（A320）、4月6日：立榮航空上午9時50分（放大機型）。

今年4月2日到4月5日為兒童、清明節連假。觀光處表示，這波連假的管制期間為4月1日至4月3日台灣往金門，以及4月4日至4月6日金門往台灣。（編輯：謝雅竹）1110316