不滿公司化設償債基金 台鐵模範勞工綁抗議布條

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵今天頒獎表揚68名模範勞工；不過，因台灣鐵路工會不同意政府擬透過以3筆台鐵土地設置償債基金，解決台鐵債務，模範勞工進場時頭綁紅色抗議布條，表達心聲。

政府推動台鐵改革，希望2024年1月完成國營的台鐵公司掛牌，行政院版本的台鐵公司化草案已送到立法院，台鐵工會也有對照版本，將由立法委員協助提出，立法院交通委員會下週將審查。

台鐵工會也計畫23日到立法院陳情，今天頭綁抗議布條的模範勞工只是進行一場無聲的抗議，上台接受頒獎時，抗議布條已取下。

台鐵工會多次表明，並非反對公司化，但不認同政府在解決台鐵新台幣1400多億元的短期債務上，只編列200餘億元，其他是以台鐵3筆土地設置償債基金去償還。

台鐵工會要求兌現民國92年時行政院對台鐵公司化的承諾，所有債務由政府承擔，認為政府就應編列預算，不是拿走台鐵的土地去還債。

台鐵工會的公司化版本草案中，還將運輸安全納入，工會認為，這才是台鐵改革最重要的事。（編輯：張芷瑄）1110316