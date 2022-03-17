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農會法修法擬設專家名額 陳吉仲：有利強化專業

2022/3/17 10:10
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）行政院農業委員會推動農會法修法，包含由中央主管機關指派專業理事；農委會主任委員陳吉仲今天表示，這制度只針對全國農會，日本、韓國也這麼做，可促進全國農業專業運作。

農委會官網15日預告農會法部分條文修正草案，其中增列中央主管機關指派專業理事，名額不得超過理事總額1/3，不影響現行選任理事選舉席次及方式。

陳吉仲上午在立法院接受媒體聯訪表示，這制度只針對全國農會，縣市農會及基層農會沒任何調整；全國農會業務龐雜，包含保險、行銷等，甚至要與國外有相關聯繫，更需學者、專家協助。

他說，農委會推行重大政策包含農業保險、職業災害給付及退休儲金等，都需學者專家協助農會配合執行，規範專家名額有利於更發揮農會功能。

另外，陳吉仲表示，全國農會資產約新台幣100多億元，農委會希望相關運用更上軌道，避免少數違反規定情事發生，相關修法可讓整體農業邁步向前走。

至於外界關注是否參選雲林縣長？陳吉仲說，他當農委會主委，就是要做好所有工作，「一心不能兩用」，他的心永遠在農業部門，要爭取農民、農業更大福利，讓台灣農業部門往前走。（編輯：李明宗）1110317

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