鼓勵大學人員調薪 教育部：審補助時會調整額度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）軍公教今年調薪4％，但高教工會指未完全納入編制外職員、學生助理等，使政府美意大打折扣。教育部今天說，審核相關補助時將適時調整經費額度，鼓勵各校提升待遇。

台灣高等教育產業工會15日、16日連續發出新聞稿指出，公教人員今年調薪4%，行政院長蘇貞昌也裁示軍公教調薪4%納入臨時人員，但各大專的編制外專任職員、私立大專專任教師、兼任教師及華語教師、學生兼任助理共25萬人，占大專總體工作人員約7成，至今未獲保障「調薪4%」，使政府美意大打折扣。

高教工會提到，科技部已修正相關辦法，明訂各大專的科技部計畫專任助理薪資不低於新台幣3萬3800元（學士級），相較過去數額，補足107年公教調薪3%、111年公教調薪4%，合計「調薪7%」的幅度。

對於科技部的作法，高教工會表達肯定，並質疑教育部依舊以「適用勞動基準法」、「授權各校自訂」等理由，未能確保相關人員「調薪4%」，只道德勸說「積極鼓勵各校視校務狀況適時調整相關人員待遇」，形同縱容各校自訂。

對此，教育部今天以文字回應中央社解釋，各校進用的編制外人員薪資待遇，是由各校衡酌整體財務狀況、校務基金自籌能力及校務發展需求，循校內制度通過後施行。為落實這類人員的權益保障，教育部向來積極鼓勵各校視校務狀況，適時調整待遇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於教育部補助大學辦理各項專案或研究計畫案所聘的專兼任助理，已授權由各校依工作內容自訂合理薪資條件。教育部將請各校參考111年度軍公教薪資調幅，適度調高助理薪資。未來審核補助經費時，也將適時調整經費額度，鼓勵各校提升待遇。

今天立法院教育及文化委員會邀請教育部報告考招議題，中國國民黨籍立委萬美玲等人根據高教工會的訴求，要求教育部研擬相關方案，在一個月內提出書面報告。教育部政務次長劉孟奇承諾，會參考軍公教相關調薪作法研擬調整。（編輯：卞金峰）1110317