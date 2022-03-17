郭鬼鬼貼聘書爭議 潘文忠澄清沒要求下架照片

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（中央社記者陳至中台北17日電）網紅郭鬼鬼受聘高苑科技大學業界講師，日前在臉書貼出和聘書的合照，卻指收到疑似政府部門發函要求下架。教育部長潘文忠在臉書回應，澄清未曾發函要求下架任何照片。

郭鬼鬼日前在臉書發文，開心貼出與聘書的合照，說明自己受聘為高苑科技大學的業界講師。不過今天他又以黑底白字發文批評「某某部」公職人員還在「封建時代」，竟要求她下架照片，她自認照片中的衣著沒有問題，也沒有不尊重聘書，但因擔心帶給學校麻煩，第一時間還是下架照片。

郭鬼鬼的貼文引起網路議論，許多人紛紛感到不平，郭鬼鬼還到教育部長潘文忠臉書3月8日的國際婦女節、呼籲社會響應「打破偏見」的貼文下留言，希望潘文忠說明聘書合照哪裡不雅，為何要施壓下架照片。

潘文忠今天稍晚在郭鬼鬼的貼文和相關留言下方回應說，第一時間已向教育部裡同仁確認，未曾發過任何公文給學校或老師要求下架任何照片。潘文忠並澄清，經與高苑科大瞭解，應是邀約活動的產學合作廠商通知相關訊息，「或許在溝通傳達上有誤差。」

潘文忠並強調，教育部一直致力推動更友善的教職員工作環境，若郭鬼鬼想進一步釐清相關事宜，可提供更細部的資料，會立即要求相關部門瞭解。

中央社記者詢問教育部相關單位，獲證實上述確實是潘文忠本人的回應。郭鬼鬼稍晚也在臉書回說：「部長辛苦了，我明天會去台北，需要配合釐清的話，我可以去教育部一趟唷。」

高苑科大今天稍晚也在學校網站聲明，解釋郭鬼鬼提及照片被要求撤下一事，與教育部無關，而是廠商的通知。校方也歡迎郭鬼鬼到校分享如何經營網紅事業與自我行銷術。（編輯：陳清芳）1110317