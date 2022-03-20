油價平穩雙機制吸收漲幅 21日起汽油調降1角

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21日凌晨零時起，中油汽油價格每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北20日電）國際油價續居高水位，中油持續啟動油價平穩雙機制，自21日凌晨零時起，汽油價格每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為33元。

調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33.0元、98無鉛汽油每公升35.0元、超級柴油每公升29.4元。

中油表示，本週受中國COVID-19疫情復燃引發需求擔憂、美國聯邦準備理事會（Fed）升息導致美元轉強等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌16.58美元，新台幣兌美元匯率貶值0.158元，國內油價依公式計算跌幅為10.44%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.0元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元及2元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格實際每公升調降0.1元、柴油不調整。

中油補充，為協助穩定國內油價，汽、柴油各須調整的2.1元及3.3元均由中油吸收，累計今年至2月底止，共吸收約16億元。（編輯：楊凱翔）1110320