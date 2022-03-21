吳德榮：23日鋒面雨勢大 北台灣高溫不到20度

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天各地多雲時晴，明晨起鋒面南下、23日雨勢增大，預估北台灣高溫降至攝氏20度以下；24日起雨緩回溫；但26日晚間有另一波鋒面抵達，各地明顯降雨，濕涼微冷。

中央氣象局今天發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台中及苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園及新竹縣能見度亦較低，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天華南中層雲系通過，為各地帶來局部短暫降雨機會；白天起各地漸轉為多雲時晴，溫暖微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晨起鋒面南下，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，北台氣溫略降，稍轉涼；23日鋒面的厚實雲系移入，各地有局部陣雨，雨勢增大，北台灣高溫降至20度以下、整天濕涼微冷，其他地區也轉涼，「乍暖還寒」應注意。

吳德榮提到，24日下午起至25日降雨明顯減緩，但仍有局部短暫雨，氣溫回升；25日晚至26日下午為空檔，各地皆為多雲時晴，氣溫續升，暖熱如夏。

吳德榮說，26日晚起另一波鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日各地仍受這波鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷。

吳德榮表示，春季冷、暖、晴、雨，變化頻繁，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110321