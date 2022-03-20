一週2波鋒面及東北季風 23日雨最大、24日最冷

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（中央社記者張雄風台北20日電）中央氣象局今天表示，未來一週2波鋒面及東北季風影響，預計23日雨勢最盛，全台有雨，中部以北可能有較大雨勢；最冷的時間預估在24日清晨，中部以北低溫降至約攝氏14度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面接近，西半部大致是多雲到晴，但水氣增多，中部以北有零星短暫陣雨，南部午後因熱對流作用會有短暫陣雨，東半部也有局部短暫陣雨。

張承傳提到，明天西半部高溫有機會達28至32度，東半部約26、27度；預計22日有鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部會轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有局部降雨。

張承傳提到，預計23、24日華南雲雨區移入，23日會是未來一週降雨最明顯的一天，全台各地都有機會降雨，22、23日中部以北可能有較大雨勢；預計24日降雨就會開始縮減，但各地仍可能有短暫雨發生；25日水氣減少，剩北部、東半部及中南部山區有局部降雨。

張承傳說，第2波鋒面預計26日下半天接近，中部以北降雨機會提高，27日鋒面通過及東北季風增強，降雨範圍再擴展到中部以北、東半部及南部山區等。

溫度方面，張承傳表示，預計22日東北季風增強，北部、東北部開始轉涼；23、24日因為降雨，中南部高溫也會稍微下降；這波東北季風最冷的時間預估是在24日清晨，中部以北最低溫約14、15度；25日氣溫就會回升，但27日另一波東北季風增強，中部以北又會再降溫。

張承傳指出，2波東北季風增強主要影響在中部以北的高溫，特別提醒北部地區可能從近30度下降至20度出頭，變化幅度大；低溫部分，各地沒有太大變化。

張承傳提醒，預計23日基隆北海岸、東半部仍有長浪發生的機會；明天、22日西半部、金門及馬祖仍會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1110320