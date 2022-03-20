更多編輯台推薦新聞：
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

南投竹山深夜地震嚇壞居民 中部尚未傳災情

2022/3/20 00:09（3/20 00:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣竹山鎮19日晚間11時23分發生規模5.1地震，最大震度4級。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
南投縣竹山鎮19日晚間11時23分發生規模5.1地震，最大震度4級。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣竹山鎮與雲林縣、嘉義縣交界山區昨天深夜地震，網友說：「雲林地鳴明顯」，還有人指「先轟隆一聲，再搖一下超大，嚇到我」；中部各縣市消防局震後尚未接獲救災報案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據中央氣象局資訊，19日晚間11時23分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.1公里，震央位於南投縣政府南方29.4公里（位於南投縣竹山鎮），最大震度雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣4級。

震央位於南投縣、雲林縣、嘉義縣交界山區，有居民指出地震前聽到地鳴，還有人說「突然搖晃嚇一跳」，不過也有人說「經歷過集集大地震，對這種地震感覺無感了」；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣消防局截至19日晚間11時40分，尚未接獲地震災情相關求救報案。（編輯：劉學源）1110320

延伸閱讀
南投連續地震最大規模5.1震度4級 國家級警報發布宜蘭近海地震規模3.7 最大震度3級新竹峨眉地震 芮氏規模3.7桃園龍潭地震連2起 最大震度4級
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族