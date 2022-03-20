南投竹山深夜地震嚇壞居民 中部尚未傳災情

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣竹山鎮與雲林縣、嘉義縣交界山區昨天深夜地震，網友說：「雲林地鳴明顯」，還有人指「先轟隆一聲，再搖一下超大，嚇到我」；中部各縣市消防局震後尚未接獲救災報案。

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根據中央氣象局資訊，19日晚間11時23分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.1公里，震央位於南投縣政府南方29.4公里（位於南投縣竹山鎮），最大震度雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、彰化縣4級。

震央位於南投縣、雲林縣、嘉義縣交界山區，有居民指出地震前聽到地鳴，還有人說「突然搖晃嚇一跳」，不過也有人說「經歷過集集大地震，對這種地震感覺無感了」；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣消防局截至19日晚間11時40分，尚未接獲地震災情相關求救報案。（編輯：劉學源）1110320