教部推幼兒園安全教育教材 助教保人員融入課程

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（中央社記者許秩維台北21日電）為維護兒童安全，教育部委託靖娟兒童安全文教基金會編製「幼兒園安全教育參考教材」，並開放教材電子書和教具電子檔下載，提供教保人員於課程中運用。

教育部國民及學前教育署今天新聞稿指出，「幼兒園安全教育參考教材」分為交通、水域、防墜、防災、食藥、人身等6大安全範疇，協助教保服務人員將安全教育概念融入課程活動，以提升教保服務人員的安全教育教學知能，並建立幼兒安全的生活習慣及行為。

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參考教材以「辨別該傷害的來源及成因」及「如何因應傷害或自保行為」為軸心編製，並依幼兒年齡設計不同程度的課程活動內容，編寫成具體可行的教案及可搭配的教具，以提供多元教學資源給教保服務人員於現場實務運用。

國教署表示，教材依照幼兒的認知發展及其需求設計教學，從幼兒的生活環境、發展歷程及常見事故類型規劃教材內容；教材的學習範圍也從幼兒園延伸至家庭，設計親子共學的內容，協助家長建立對幼兒安全教育的認知。（編輯：管中維）1110321