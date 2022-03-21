鳳梨蓮霧釋迦外銷減 陳吉仲：重點是確保產地價

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）媒體報導，遭中國暫停輸入的鳳梨、蓮霧、釋迦3種水果，今年1、2月出口金額年增率驟減。農委會主委陳吉仲今天說，報導與實際不太符合，重點是產地價、農民收入有被確保。

立法院經濟委員會安排陳吉仲針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢。陳吉仲在會前媒體聯訪時做上述表示。

近日聯合新聞網報導，根據財政部日前公布的統計數據，今年1、2月與去年同期相比，鳳梨、釋迦及蓮霧3種水果出口金額年增率分別驟減40.6%、85.9%及92%；並質疑陳吉仲去年宣示砸10億元搶救釋迦、蓮霧市場，「現在看來，對大陸禁令的外銷衝擊沒有緩解太多」。

會前媒體聯訪提問時，陳吉仲說，這樣報導，有兩點與實際不太符合，首先是作物有不同的生產季節，像鳳梨釋迦是跨季節採收，從11月到隔年3、4月，就年度做比較會失真。

其次，以去年來講，鳳梨出口量雖然沒像往年或前（2020）年的4.5萬公噸，但是所有產地價都維持在很好的水準，以去年鳳梨外銷日本1.8萬公噸來說，單價高，所以去年進行產銷調節的盛產期2到5月間的價格都比往年高。

他還說，鳳梨今年的價格，目前也非常好，且至少會有3萬公噸外銷日本，雖然比過去輸銷中國少1.5萬公噸，但因單價高，所以產地價格維持在非常好水準。

他強調，所有經費投入（內銷、外銷、加工）三支箭，是要藉此確保農民沒有因為非專業議題影響到作物價格及收入，這才是農委會更想要確保的部分。（編輯：管中維）1110321