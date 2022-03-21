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曾任台大校長12年 陳維昭用影像口述歷史

2022/3/21 13:46
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（中央社記者許秩維台北21日電）曾任台灣大學校長12年的陳維昭，受學校邀請口述歷史並製成影集。陳維昭今天表示，大學自主和學術自由一不小心就會倒退，必須時時警惕。

台灣大學今天在水源校區檔案館舉行「在轉捩點上—陳維昭校長訪談錄」影集發布會，陳維昭也將任內留存的珍貴資料、行醫時期術前開刀計畫及手術手稿等贈予台大檔案館典藏，並敲擊檔案館庫藏的第一代傅鐘，以傳承台大精神。

陳維昭表示，自己擔任台大校長12年，任內正好碰到台灣社會劇烈變動，包括政治解嚴、政黨輪替、大學經費緊縮等，在全校師生同心協力下，校務才能順利推動，能在台大這個自由、開放的環境工作，和熱情、有理想的人員一同努力，他覺得很榮幸，台大校長職務是他一生最珍貴的職位。

他也提到，大學自主是世界頂尖大學追求真理、發展學術的必要條件，大學自主和學術自由一不小心就會倒退，因此必須時時警惕，而大學也要維持自己立場，避免政治介入，不要讓大學變成為外界力量混雜的地方；在國家或社會出現重大議題時，他也期許台大能提出建言。

台大校長管中閔表示，過去檔案記錄都以文字為主，隨著時代進步，現在可以透過聲音、影像等動態記錄，更生動的留下歷史，成為珍貴的歷史印象，透過陳維昭的生動敘述和視角，也可以讓大家瞭解台大的演變。

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台大前校長李嗣涔提到，陳維昭是台大首任民選校長，可說是站在歷史轉捩點，當年在陳維昭邀請下，他接任教務長，協助建立課程評鑑、系所評鑑、教師評鑑等制度，這些都是會得罪人的事，但有什麼事，陳維昭都會幫他擋著，陳維昭24小時都在考慮如何讓台大進步。

據台大資料顯示，陳維昭擔任校長任內收回111公頃校地，興建20多棟建物，更籌設水源、竹北、雲林等3個新校區，基本確立台大現行校區規模，還完成首部「國立台灣大學長程校務發展白皮書」。（編輯：方沛清）1110321

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