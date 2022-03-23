地震災情台中潭子道路呈波浪狀 僅單向通行

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花蓮外海23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，一整晚餘震不斷，幾乎全台有感。台中市潭子區潭興路湳底巷路面震後出現波浪狀，警方連夜派員進行管制，台中市養工處獲報後也進場搶修。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）今天凌晨發生芮氏規模6.6地震，台中市潭子區潭興路湳底巷路面出現波浪狀，警方連夜派員管制，台中市養工處進場搶修，路基未受影響，目前只開放單向通行。

今天凌晨發生芮氏規模6.6地震，一整晚餘震不斷，屋內擺飾搖晃，許多民眾受到驚嚇。潭子區潭興路湳底巷路面出現波浪狀，警方連夜派員進行管制，市府1999也聯繫相關單位進行搶修，下陷的路面約40公尺長，下陷深度約5至10公分，目前只開放單向通行。

台中市議員徐瑄灃表示，接獲湳底巷路面下陷，立即派服務處同仁到現場瞭解實況，並請養工處盡速修復，以維持交通暢通。

台中市養工處長彭岑凱接受中央社記者採訪表示，接獲通報後立即派員到場勘查，疑因地震導致，路面產生波浪狀，路基未受影響，工程人員已進場維修，將施作道路面層改善，不影響行車安全。（編輯：謝雅竹）1110323