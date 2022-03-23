國家級警報提早15秒預警 消防署籲謹記抗震3步驟

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（中央社記者黃麗芸、張雄風台北23日電）花蓮近海發生規模6.6地震，國家級警報提早15秒預警，這是透過地震海嘯海纜觀測系統爭取到的避難時間，消防署今天表示，應先就地避難、保護身體，同時謹記「趴下、掩護、穩住」3步驟。

今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，有網友在氣象局長鄭明典臉書留言稱讚「約10秒前有收到警報，手機大響」；地震測報中心主任陳國昌說，此次地震有15秒預警時間，是氣象局從過去的參數、錯誤中學習。

如何掌握地震前的黃金時間逃生，消防署災害管理組專門委員陳再通告訴中央社記者，民眾在這10多秒時間內，應先掌握就地避難、保護身體原則，並謹記「趴下、掩護、穩住」的抗震3步驟。

陳再通提醒，民眾若是夜間被國家級警報驚醒，神智不清就摸黑急忙下床，遇到地震搖晃反而可能容易受傷，建議平時應將床邊儲櫃移開或固定，並將掛畫或其他會掉落在床邊的雜物移開，如果因此生活不便，則建議「固定優於移除」。

此外，若是睡覺時忽然遇到地震，建議民眾要先翻身，再用枕頭護住頭頸部，才能確保自己不受傷。

陳再通說，民眾若想了解更多地震防災避難資訊，可上消防署官網查詢詳細避難須知及步驟，針對保命抗震3步驟有包括在房間、商場、辦公室或郊外等9種地震情境圖示教學，也有設計包括寶寶或是身障者的抗震之道，以及震前、震後等抗震保命知識。

鑑於台灣發生規模6以上的地震，有近70％震央在於東部海域，且存在極大的海嘯威脅，氣象局自民國96年起規劃建置海纜觀測系統，先在宜蘭頭城外海完成45公里海纜，分階段往南延伸並新建地震海嘯觀測點，累計完成總長度735公里、沿線9座觀測站的海纜觀測系統。

氣象局指出，每座海底地震海嘯觀測站均設置加速度地震儀、速度型地震儀及海嘯計，纜線與測站設置深度最深分別達5796與5554公尺，對於在台灣東南海域所可能發生致災性地震可爭取10秒以上的預警時間、對遠地海嘯可多爭取20至30分鐘的預警時間。

此外，台灣南部海域及西南部沿岸，南部海域馬尼拉海溝也有發生災害性地震及海嘯事件可能，氣象局也在建置南部海域地震與海嘯海底監測系統，於110至113年辦理，持續強化預警與監測效能。（編輯：陳清芳）1110323