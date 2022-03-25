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玉山塔塔加杜鵑花盛開 估持續到清明連假

2022/3/25 16:07（3/25 16:11 更新）
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玉山國家公園管理處25日表示，塔塔加地區玉山杜鵑即將進入盛開期，綻放粉紅、粉白花朵，近期花況精彩可期，歡迎遊客走訪賞花。圖為鹿林前山登山口附近杜鵑花盛開。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月25日
玉山國家公園管理處25日表示，塔塔加地區玉山杜鵑即將進入盛開期，綻放粉紅、粉白花朵，近期花況精彩可期，歡迎遊客走訪賞花。圖為鹿林前山登山口附近杜鵑花盛開。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）玉山塔塔加遊憩區麟趾山、鹿林山、大鐵杉往玉山登山口等山徑花況精彩，奼紫嫣紅映入眼簾，杜鵑花海預計持續到清明連假；塔塔加步道適合親子漫步，也可從遊客中心遠眺花瀑。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，塔塔加地區玉山杜鵑即將進入盛開期，綻放粉紅、粉白花朵，塔塔加遊憩區麟趾山、鹿林山、大鐵杉往玉山登山口等山徑，近期花況精彩可期，歡迎遊客來賞花，不過春季山區溫度變化大、霧氣重，請妥善準備並注意安全。

玉管處表示，玉山國家公園群峰連綿密集，雄偉山景襯托嬌嫩花朵，風景美不勝收，其中塔塔加步道難度分級適合親子體驗，行動不便或行程規劃匆促者，也可從塔塔加遊客中心樓上眺望遠處陸續綻放的杜鵑花瀑，預計杜鵑花海可持續到清明連假。

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玉管處指出，正值台灣獼猴成群結隊在草地上享受陽光、理毛、遊玩季節，為確保民眾安全，食物請妥善收納，避免引起猴群覬覦，進而造成人猴衝突；另外，果皮、果籽、蛋殼、粽葉等在高山低溫環境不易腐爛，野生動物誤食將危及健康與習性，垃圾請帶下山。

玉管處也提醒，從南投縣水里鄉前往玉山塔塔加的省道台21線新中橫公路，信義鄉草坪頭到塔塔加路段每天下午5時30分至隔天上午7時實施夜間封閉管制，除確保用路人安全，也使野生動物獲得生息。（編輯：謝雅竹）1110325

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