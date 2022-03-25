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布袋港旅服中心5/16啟用 巨幅壁畫訴說歷史

2022/3/25 17:37（3/25 17:46 更新）
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台灣港務公司25日介紹剛展開試營運的布袋港旅客服務中心，整體以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，融入文化藝術氣息，大廳牆上掛有巨幅馬賽克交趾陶壁畫，是由嘉義著名藝術家陳昱安與交趾陶大師謝東哲共同完成。（台灣港務公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月25日
台灣港務公司25日介紹剛展開試營運的布袋港旅客服務中心，整體以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，融入文化藝術氣息，大廳牆上掛有巨幅馬賽克交趾陶壁畫，是由嘉義著名藝術家陳昱安與交趾陶大師謝東哲共同完成。（台灣港務公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）布袋商港每年旅客量約50萬人次，台灣港務公司今天表示，新建完成的旅客服務中心目前試營運，預計5月16日正式啟用，大廳掛著訴說布袋歷史的巨幅壁畫是一大亮點。

台灣港務公司今天在例行記者會介紹剛開始試營運的布袋港旅服中心，以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，建築主體為地上一層的建物，空間場地面積約1500多坪，場內同時段可容納約2000人。

布袋港旅服中心除售票櫃台、通關設施、候船室等基本空間外，另新增親子遊戲區及3處商業空間，商業空間將引進餐飲、服飾及伴手禮等，預定於4月陸續進駐營運，提供旅客購物服務，5月16日起正式啟用。

布袋港旅服中心的設計最大亮點是融入文化藝術氣息，旅客踏入候船大廳，即刻享受滿滿地視覺震撼，牆上吸睛的巨幅（1277公分 X 288公分）馬賽克交趾陶壁畫，是由嘉義著名藝術家陳昱安與交趾陶大師謝東哲共同完成。

台灣港務公司說，這幅壁畫主要訴說布袋歷史與風華，以著名的布袋夕照為底景，融入布袋蚵田與早期鹽田風光等為設計元素，並將嘉義特色藝術馬賽克剪粘併貼與交趾陶等精緻特色工藝結合，成為一主題藝術巨作。

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台灣港務公司將持續與嘉義地區在地藝術家及學校合作，提供旅服中心部分空間作為藝術品展演場地。

台灣港務公司統計，布袋商港唯一一條客航線是到澎湖馬公，每天至少2班，假日會增班，單程行駛時間約70分鐘，主要營運時段是每年4月至10月，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多船班取消，現在疫情趨緩，很多人迫不及待要出遊，3月中已開航。（編輯：陳政偉）1110325

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