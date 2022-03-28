住都中心：旅館民宅轉社宅首批3案通過 年中招租

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）社會住宅型態將更多元，國家住都中心今天發布新聞稿表示，已經審查通過首批3件旅館民宅轉社宅的申請案，預計最快年中可陸續辦理社會住宅招租作業。

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，3月24日審查通過首批3件申請案，3個案件總共有227戶，都是以整棟建築物申請加入，建築物條件及周邊生活機能均適合轉作社會住宅，業者將依規定開始進行改裝修繕。

第1案位於台北市，是位於台北車站商圈、共有112戶的旅館轉型，距離捷運台北車站僅400公尺，交通區位、生活機能都很好。第2案位於彰化，由私有房舍轉作社會住宅，屋齡只有10年，65戶都配有獨立陽台，且附設機車停車位，適合附近的上班族及學生租用。

第3案位於花蓮鬧區，由旅館轉作社會住宅，鄰近省道及火車站，且50戶均配有獨立的分離式冷氣、浴室採乾濕分離及對外窗，房間設施設備狀態良好。

國家住都中心說明，審查通過後，業者會開始進行改裝整修，將家具、家電設施設備更新，讓出租時的房間可以在良好狀態；為了提高居住安全性，加入轉型做社宅的旅館或房舍須出示公安、消防檢查合格證明，預計今年年中就可陸續招租。

「旅館轉社宅」計畫的徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。

國家住都中心表示，加入社會住宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅。為了提升住宅品質，政府提供每戶4萬元的修繕補助，對於停業旅館的修繕費則額外補助1萬元；此外，也將提供市價租金差額補助、最高10%房間總數的空房補助，以及每次新台幣3000元的公證費補助，降低業者經營風險。（編輯：黃國倫）1110328