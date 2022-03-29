國旅券使用倒數5週 旅遊業推1元下單玩台灣

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（中央社記者余曉涵台北29日電）國旅券使用期限倒數計時，旅遊業者紛紛祭出加碼優惠。業者推出，消費者只要使用國旅券購買樂園門票等限定商品，就可用新台幣1元下單玩台灣行程，搶攻接下來的春遊商機。

搭配振興五倍券，交通部觀光局發行240萬份面額1000元的國旅券，由於國旅券使用期限只到4月底，不少旅遊業者紛紛祭出加碼優惠。

KKday今天發出新聞稿宣布，推出「1元出發玩台灣」回饋活動，消費者只要使用國旅券購買樂園門票、登島體驗、戶外景區一日遊等限定商品，就能以新台幣1元下單。

KKday說，同步推出「券後價」優惠，一次搜羅澎湖藍洞+七美島、宜蘭太平山+翠峰湖、南投武界等親海親山秘境一日遊，以及東部熱賣的多良車站、鹿野高台茶園半日遊；也推出國旅券精選飯店快閃折扣活動，針對都會休閒消費族群，首波祭出台北萬豪酒店一泊一食+宜蘭頭城老街&外澳沙灘半日遊，券後價下殺17折等。

Klook則是推出加倍祭出國旅券「買千送兩千、最高送萬元」最後加碼，只要使用國旅券預訂高鐵國旅聯票、熱門景點門票等，即可獲得價值2000元旅遊金，下訂飯店住宿Klook則送總價1萬元旅遊金，等於10倍奉還價值1000元國旅券，還有機會獲得暢遊屏東海生館一整年的機會。

Klook台灣資深市場行銷總監林耀民說，觀察平台數據，從去年11月到今年2月國旅券的整體使用量約有5成用於旅遊活動商品，其中又以主題樂園最為熱銷，其次則為飯店住宿商品，占比約3成。

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林耀民指出，加碼活動也同時帶動國旅市場效益成長，統計使用國旅券結帳訂單，平均每單結帳金額為2930元，等於放大1000元國旅券近3倍經濟效益。

雄獅旅遊則鎖定單車旅遊，攜手交通部觀光局參山國家風景區管理處、水土保持局台中與南投分局特別邀請2位旅遊達人「土耳其單車女神－舒舒」與「玩美南人－Eric」，帶旅客騎單車暢遊參山，探訪獅頭山與八卦山三鐵多元路線美景。（編輯：方沛清）1110329