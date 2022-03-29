台中新旅店開幕 攜手中央書局打造閱讀角落

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台中市中區一家新旅店29日開幕，旅店特別與在地的中央書局合作，在館內推出「四時書屋計畫」，打造專屬閱讀角落。中央社記者蘇木春攝 111年3月29日

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市中區一家新旅店今天開幕，旅店特別與在地的中央書局合作，在館內推出「四時書屋計畫」，打造專屬閱讀角落，希望用文化點亮旅客探索在地的好奇心。

台中悅樂旅店今天舉辦開幕活動，遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽、台中中央書局副總監沈貞慧等人皆出席，藝人宥勝也受邀擔任一日店長。

武祥生接受媒體聯訪時表示，看好台中舊城區融合歷史建物與新潮流文化的特色，這樣的文化底蘊，不管是對國人或是外國遊客，都非常具有吸引力，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸緩和，看好開放後的旅遊市場。

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旅店特別與在地中央書局合作，在館內推出「四時書屋計畫」，運用書想室空間，打造專屬閱讀角落。武祥生說，現代人閱讀越來越貧乏，特別在館內打造閱讀空間，透過中央書局聚焦「讀出台中」主題，有歷史文化、飲食生活與繪本，希望用文化點亮旅客探索在地的好奇心。

沈貞慧指出，中央書局過去常幫社區做圖書室的規劃，這次異業結盟合作，搭配中央書局每週三舉辦的讀書會，選書以讀書會的書籍為主，並加上台中在地文化書籍，因旅店鄰近中央書局，讀書會也開放名額給住客參與，希望合作共創雙贏。（編輯：謝雅竹）1110329

台中悅樂旅店29日舉辦開幕活動，邀請藝人宥勝（圖）擔任一日店長。中央社記者蘇木春攝 111年3月29日