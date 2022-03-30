高鐵南延進二階環評 加強行經台塑仁武廠安全評估

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（中央社記者張雄風台北30日電）環保署環評大會今天審查高鐵南延屏東進入二階環評案，由於規劃路線行經台塑仁武廠，環委關心該路線安全及相關影響，要求在二階環評中具體評估、研議替代路線或影響減輕措施。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第416次會議，審查「高鐵延伸屏東計畫環境影響說明書」。根據「環境影響評估法施行細則」第19條，高速鐵路新建或延伸工程，屬應進行第2階段環評的開發行為，因此交通部今年2月送案進環保署、今天提案至環評大會。

開發單位交通部鐵道局表示，高鐵南延計畫，將可加快屏東對外連結，使與台南、高雄形成產業鏈結，帶動屏東地區產業轉型發展與土地開發潛力，達到國內各區域資源充分共享共榮，為國內區域均衡再發展的重要建設。

本路線以高鐵左營站月台中心為起點，沿線行經高雄市左營區、楠梓區、仁武區、鳥松區、大樹區，以及屏東縣屏東市。路線總長約17.6公里，其中高架段約9.6公里、平面及路堤路塹段約5.6公里、隧道段約2.4公里。

另外，為配合列車維修與駐車需求，於台糖六塊厝畜殖場西側與高屏溪右岸間，設置高鐵維修基地1處，面積約12公頃，現況土地權屬以台糖公司所有為主。

由於路線經過仁武區時鄰近台塑仁武廠旁，環評委員認為，包含地方民眾也很關心，交通部應明確說明路線為何一定要經過台塑仁武廠；交通部回應，之前在可行性評估時有探討過，民眾擔心的安全的問題後續會納入規畫參考，也不會影響台塑的營運。

環保署表示，民眾對於路線區位關切的程度很高，不單是高鐵對台塑的影響，也可能是高鐵受台塑影響，彼此間的衝擊，可能變成對大眾都會有交通安全疑慮。

環委也建議交通部加強說明本案開發必要性及效益，說明路線及新設站址區域發展的考量；補充評估台塑仁武廠區與高鐵營運安全風險、環境影響及替代路線可行性，研提具體的影響減輕措施。本案建議進入二階環評。（編輯：陳政偉）1110330