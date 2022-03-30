國旅券剩餘款項 王國材承諾給旅遊業做特色團遊

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（中央社記者余曉涵台北30日電）旅行社業者今天與交通部長王國材見面，旅遊業者表示，王國材承諾國旅券未使用完的經費，將全數交給旅行業做特色團遊使用，相關要點觀光局4月28日前公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，旅遊業者今天再度與交通部長王國材會面，會中達成幾項結論，包含觀光產業融資及利息補貼案將會延長；未使用完的國旅券經費將全數給旅行業做特色團遊使用；紓困補助部分，交通部會跟行政院呈報研議6月底後的紓困或振興計劃，爭取新預算。

品保協會發言人李奇嶽表示，觀光產業融資及利息補貼案，王國材會中指示觀光局可用修正原方案要點方式進行，將相關利息補貼及貸款寬限期2年的部分再延長期限，並請跟業者保持訊息交流，及時完成相關行政作業程序後公告。

王國材也請觀光局再跟銀行公會或金管會溝通，請各銀行要確實執行業者貸款案，如個別業者有單一狀況時，請提供協助窗口跟進服務。

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李奇嶽說，振興國內旅遊團部分，除了特色團遊未使用的經費約新台幣4億元，再延長增加6+1團之外，王國材也承諾，國旅券未使用完的經費將給旅行業做特色團遊使用，並請觀光局及早於4月28日前將要點公告實施，讓特色團遊能無縫接軌到6月底。

旅行業營運薪資補貼部分，李奇嶽指出，交通部會跟行政院呈報研議6月底後的紓困或振興計劃，爭取新預算 用於公會所提的兩方案，也就是提供旅行業配合政府防疫政策的營運補貼，推算到今年底估算經費27.6億；或者振興國內團體旅遊，建議至少匡列經費38億元。（編輯：陳政偉）1110330