日月潭擬導入電子票證收費 營造友善使用環境

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立法院交通委員會31日到南投縣日月潭考察，聚焦導入電子票證收費系統、電動船補助、自駕車試辦等，國民黨立法委員許淑華（前左）、交通部長王國材（前中）等人到場。中央社記者蕭博陽南投攝 111年3月31日

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）立法院交通委員會今天考察日月潭，聚焦導入電子票證收費系統、電動船補助、自駕車試辦等，後續由南投縣政府提案申請智慧運輸計畫補助，以營造日月潭電子票證友善使用環境。

立法院交通委員會今天到日月潭考察，國民黨立法委員許淑華、縣長林明溱、交通部長王國材等人出席，眾人搭船視察碼頭設施，並聽取日月潭國家風景區管理處長簡慶發報告觀光碼頭整建計畫、伊達邵立體停車場興建工程、電動船補助、日月潭觀光圈推動等議題。

王國材說，日月潭是台灣重要國際景點，相關建設及管理已要求觀光局日管處應確切掌握施工期程與品質，並持續優化日月潭及觀光圈旅遊服務品質及行銷推廣，營造日月潭國際魅力景區優質形象，只要有助南投觀光發展相關計畫，觀光局將儘量支持協助。

許淑華說，考察聚焦建立日月潭電子票證、電動巴士補助、無人自駕車實驗計畫等，提升日月潭及南投觀光圈旅遊品質，上午視察周邊建設後，下午與地方各界座談，當面溝通凝聚共識，盼透過考察聽取各界意見，為南投觀光、公共運輸服務爭取最有利條件。

林明溱表示，透過許淑華安排，王國材下鄉視察日月潭遊艇電子票證、提升旅宿業競爭力、南投縣旅運整合、旅遊產品研發升級等計畫，並獲王國材允諾優先補助；另外，交通部結合經濟部推動無人自駕車示範計畫，可望納入福興溫泉區無人自駕車專區。

交通部透過新聞稿表示，去年旱象造成日月潭碼頭設施嚴重損壞，為因應未來全球氣候變遷及極端氣候常態性影響，日管處將建立碼頭設施防災機制，針對碼頭管理面、工程面、策略面、溝通面，擬定各項防災及應變措施，以預防及降低災損、有利災後迅速修復。

交通部表示，觀光局將立體化伊達邵停車場，小客車席次預計由58席增加至138席，經費新台幣1億9000萬元；另外，為改善日月潭電動船營運環境，持續推動電動船補助，未來也將配合航港局共同探討可商轉船舶、電池與岸電技術規範及營運模式。

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交通部表示，航港局也將協助輔導南投縣政府在日月潭船舶導入電子票證收費系統，經整體規劃與預算評估，已撰擬計畫供南投縣政府參考，並協助縣府辦理業者整合說明，待縣府提案申請智慧運輸計畫補助，導入多卡通電子票證、船舶行控管理，並設置碼頭船班資訊顯示設備，協助業者發展票證智慧化服務。

交通部也指出，航港局接獲南投縣渡船遊艇商業同業公會反映指日月潭水域較沿海穩定及安全，建議當地超過20年載客小船免依船舶法規定，取得造船技師簽證船況評估報告，航港局兼顧乘船安全及業者營運，協調造船技師公會視地區環境特性，調整內陸湖泊載客小船船況評估項目與流程，確保航行安全無虞下，降低業者營運負擔。（編輯：謝雅竹）1110331