新聞台YouTube直播喊卡 授權不對等引系統商不滿

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三立、東森和TVBS新聞4月起陸續暫停YouTube平台24小時直播，TVBS在YouTube聊天室公告8日起停止直播消息。（圖取自TVBS NEWS YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者吳家豪台北1日電）三立、東森和TVBS新聞4月起陸續暫停YouTube平台24小時直播，業界人士分析，新聞台對系統業者收取高額授權費，卻把同樣內容免費放到YouTube、以獲得廣告分潤，授權條件不太對等，難免讓系統業者在意。

三立、東森新聞以營運策略調整為由，公告從4月1日和8日暫停YouTube新聞直播，觀眾可改看三立iNEWS直播頻道，或透過東森App、官網收看新聞。

TVBS公告，於YouTube播放的TVBS NEWS及「TVBS選新聞」2頻道中的「24小時直播區塊」，將自4月8日凌晨零時起停止於台灣播出。非由台灣收看的海外觀眾可持續在YouTube觀看24小時直播內容，台灣觀眾可至有線電視55台及56台、TVBS新聞官網和App收看。

業界人士向中央社記者表示，新聞台和體育台都是比較受歡迎的頻道，早期只能透過有線電視收看，現在多了網路等其他平台，觀眾選擇更多。體育頻道在有線電視以外的平台上，多半還是採訂閱制收費；至於在YouTube直播新聞，主要是新聞台為了獲得更多流量和廣告分潤。

業界人士認為，新聞台暫停在YouTube直播，可能有營運策略考量，但還是很看重YouTube廣告分潤。這幾家新聞台尤其TVBS收取的授權費很高，不過同樣內容放到YouTube卻免費，授權條件不太對等，這是系統業者比較在意的事。

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她表示，儘管新聞台會顧慮系統業者的想法，卻也不會單純因為系統業者要求就照做；系統業者也不可能不付授權費，畢竟頻道也要花錢製作內容。新聞台可能評估後仍以授權費為主，決定暫時減少YouTube分潤收入。

業界人士坦言，有線電視訂戶費用500多元已經很久沒漲，現在大家都在壓成本，如何分配有限資源，其實很為難，端看彼此可以協調到什麼程度。系統業者當然希望在頻道授權費洽談上可以有些突破，否則每年負擔很大。（編輯：楊凱翔）1110401