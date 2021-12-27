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警方將安博盒子全面斷訊 衛星公會致謝籲支持正版

2021/12/27 21:27（12/28 10:55 更新）
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警方近期追緝國內竊訊機房及非法經銷商，27日將安博電視盒子全面斷訊。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
警方近期追緝國內竊訊機房及非法經銷商，27日將安博電視盒子全面斷訊。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）警方近期掃蕩盜版影音，今天將安博盒子全面斷訊。衛星公會表示，感謝政府執法決心，並呼籲民眾、電商平台與經銷商等，不買、不訂、不餵養盜版業者，一起維護正版影視創作環境。

今年東京奧運期間，有藝人疑似使用安博電視盒子收看盜版影音，引發大眾對侵權機上盒的關注；警方追緝國內竊訊機房及非法經銷商，並在今天成功執行「聲請法院扣押域名並執行停止解析（DNS RPZ）」，將安博盒子全面斷訊。

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（衛星公會）今天發布新聞稿，感謝政府的執法決心，對於警政署刑事局與電信偵查大隊、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）對網路治理的努力，表達感謝與敬佩。

衛星公會指出，優質節目需要花費心力與時間才能完成，部分非法機上盒不付版權，等於直接收割創作成果。台灣盜版市場若持續壯大，不只扼殺國內正版內容業者的生路，影響創作者的意願，也將影響傳播相關科系畢業學子的出路。

衛星公會再次向民眾、電商平台、經銷商、賣家與廣告代理商呼籲，不要點、不要看、不要轉盜版，不要買、不要訂、不要餵養盜版，懇請支持正版業者的創作心血。

衛星公會指出，2017年起陸續對安博歷代機上盒提出侵權告訴，今年9月對安博第8代純淨版盒子提告，經警方循線追查，在台灣安博公司、訊號中繼機房等場所，查獲伺服器、手機、電腦主機、硬碟、隨身碟等證物，也將負責人等約談到案。

檢方調查發現，負責人是透過註冊會員身分，竊取多家電視台的影視訊號源檔案，再提供影視內容給安博公司。

衛星公會表示，公會會員都是領有執照的電視台業者，辛苦投注資源製播內容，卻屢遭惡質業者盜用訊號，販售盜版機上盒以獲取暴利，呼籲民眾拒絕盜版機上盒，一起維護台灣正版影視創作環境。（編輯：楊蘭軒）1101227

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