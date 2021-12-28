掃蕩安博盒子揪盜版 新北檢扣押56個網址斷訊

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檢警掃蕩非法電視機上盒安博盒子，並向法院聲請扣押其中56個網址獲准。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）檢警掃蕩非法電視機上盒安博盒子，今年發動2波搜索全國共18個處所，傳喚11名被告及證人。新北檢並向法院聲請扣押其中56個網址獲准，24日由財團法人台灣網路資訊中心斷訊。

今年東京奧運期間，有藝人疑似使用安博電視盒子收看盜版影音，引發大眾對侵權機上盒的關注。

檢方10月間約談台灣安博公司黃姓負責人等3名被告後，諭令被告黃男、洪姓男子2人以新台幣5萬元交保，另名徐姓男子請回。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，新北地檢署偵辦台灣安博涉非法傳輸影視著作案，企業犯罪專組檢察官姜長志指揮刑事警察局電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市警察局第一分局及金門縣警察局刑事警察大隊，在今年10月、11月間發動2波搜索及傳喚行動。

檢警共搜索全國18個處所，查獲3處位新北市、桃園市及彰化縣的機房，並通知11名被告及相關證人到案說明。

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檢方調查發現，黃姓被告等人向美國網際網路服務供應商承租網址及IP，明知緯來等63家公司所經營的頻道享有著作權，竟設法使安博盒子連結至未取得版權的特定網址，公開傳輸違法取得的影音給安博盒子使用者收看。

檢方表示，針對安博盒子非法影像來源中的56個網址，21日向新北地院聲請網域扣押獲准，24日交由財團法人台灣網路資訊中心 （TWNIC），在當日下午5時整進行斷訊。（編輯：方沛清）1101228