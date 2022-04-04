蘇花路廊大量北返車潮 預估深夜車流才會紓解

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蘇花路廊4日下午出現大量北返車潮，公路單位預估蘇花路廊北上車流量仍有約7000輛待紓解；員警和協勤民力疏導交通。（新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）清明連假明天結束，蘇花路廊下午出現大量北返車潮，公路單位預估今天蘇花路廊北上車流量仍有約7000輛待紓解；警方在各瓶頸路段疏導，依據過往經驗，要到深夜車流才會順暢。

公路總局第四區養護工程處發布訊息表示，目前蘇花路廊壅塞路段為台9線谷風隧道至漢本高架橋路段、中仁隧道、和仁路段及仁水隧道，車多路段為台9線東澳山區道路至新澳隧道、南澳北溪橋至武塔高架橋路段、觀音隧道、漢本高架路段至和平路段及崇德路段。

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四工處交通管理及控制中心指出，截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量累計為3815輛，北上方向為7344輛，預估今日蘇花路廊北上車流量仍有約7000輛待紓解；旅行時間蘇澳至崇德經蘇花改南下約要78分，北上約98分。

新城警分局和平派出所長王祝光接受媒體聯訪表示，蘇花路廊下午2時起就出現大量北上車流，出動員警和協勤民力疏導交通，車速雖不快但至少未有停滯不動狀況；根據往年經驗，要到晚間10時以後才會比較好走。（編輯：陳仁華）1110404