清明收假國5北上時速不到40公里 下午注意11路段
2022/4/5 12:24（4/5 12:54 更新）
國道即時路況資訊顯示，5日中午國5北上時速不到40公里。圖為國5坪林路段4日午後開始有北返車潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者余曉涵台北5日電）交通部國道即時路況資訊顯示，今天中午12時西部國道大致順暢，但國5北上時速不到40公里，高公局預估下午國1西螺-埔鹽系統等11路段將車多壅塞。
今天是清明連假收假日，國1新竹系統-新竹、國5宜蘭到坪林等路段時速都不到40公里，交通部高速公路局發布新聞稿說明，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，仍在預期流量範圍內。
高公局說，預計今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。
高公局預估，西部國道跟國5都要到晚間8時後才會紓解壅塞。（編輯：陳清芳）1110405
（圖取自國道即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
（高公局提供）
（高公局提供）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。