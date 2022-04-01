清明連假國道客運仍有票 84路線享平日價或85折

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）清明連假明天起一連4天，交通部公路總局今天在例行記者會說，84條國道客運路線可享平日優惠價或原票價85折優惠，統計截至3月28日，東西部國道客運還約有8成的餘票。

公路總局因應清明連假掃墓、返鄉及出遊旅運需求，協調各國道客運業者籌備運能並提供多重優惠。

公路總局說，84條國道客運路線提供平日優惠價或原票價85折，統計到3月28日，東西部國道客運預售票還有8成餘票，其中西部國道客運餘票約7成5，東部國道客運餘票約8成5。

公路總局說，除票價優惠外，清明連假期間，民眾持電子票證搭乘46條台灣好行路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

另民眾持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法飯店或旅宿業住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠；花東地區提供「在地有腳」租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。

北花國道客運3條路線，包括「1071」南港-花蓮、「1580」板橋-花蓮及「1663」南港-花蓮，提供來回票價400元優惠。（編輯：陳政偉）1110401

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