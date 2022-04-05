清明連假收假日 國道注意12地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北5日電）今天是清明連假收假日，國道上午路況大順暢，高公局預估今天國道要注意12個地雷路段，全天交通量為112百萬車公里，下午起北上國道將陸續湧現車潮。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，今天凌晨0時到清晨5時交通量為8.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.3倍；預估今天交通量為112百萬車公里。

高公局說，今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢。下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議西部國道南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於早上9時前出發。

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高公局說，今天國道相關疏導措施包括早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

省道部分，公路總局說，今天省道主要幹道將持續湧現返回工作地車潮，包含北部地區台61線鳳鼻-香山路段、台2線東北角及關渡-淡水路段，中部地區的61線竹南路段、台74線快官-成功及大里-霧峰路段，南部地區台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊及礁溪路段，預估仍會有車多或壅塞情形。（編輯：謝雅竹）1110405

（高公局提供）