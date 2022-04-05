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中南部防日夜溫差15度 吳德榮觀注熱擾動是否成颱

2022/4/5 08:39（4/5 09:32 更新）
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北台灣高溫升至30度，中南部更高達32度以上。圖為台北文山區民眾抱著孩子在公園嬉戲，口罩遮蓋不住笑容。（中央社檔案照片）
北台灣高溫升至30度，中南部更高達32度以上。圖為台北文山區民眾抱著孩子在公園嬉戲，口罩遮蓋不住笑容。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣通霄鎮攝氏12.5度。氣象專家吳德榮表示，今明西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差可達15度；週末北台灣高溫升至30度，中南部更高達32度以上。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣通霄鎮12.5度；台北市則以南港區15.3度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨；氣溫略回升，白天北舒適、南微熱，夜間有「輻射冷卻」作用，清晨氣溫偏低，中南部日夜溫差達15度，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，7日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨，其他各地天氣沒有改變；8至11日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨，氣溫逐日漸升，西半部白天暖熱，週末北台灣高溫升至30度，中南部更高達32度以上，早晚仍偏涼。

吳德榮提到，各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後，有兩個熱帶擾動活動跡象，但各模式皆有不確定性，故模擬的位置、強度，有顯著差異；歷史資料顯示，「4月颱」直接侵襲台灣的機會非常低，但是否會對台灣天氣帶來間接影響，則是未來觀察重點。（編輯：謝雅竹）1110405

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