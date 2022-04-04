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本週氣溫逐步回升 西半部留意10度日夜溫差

2022/4/4 17:23
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，本週天氣大致上愈來愈溫暖，每天都較前一天再回升攝氏1、2度，西半部需留意日夜溫差可能達10度；菲律賓東方海面有觀察到熱帶擾動發展，預估對台灣影響不大。

中央氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，未來一週大致都是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣型態，氣溫逐步回升，每天都會較前一天再升高1、2度，感受上愈來愈溫暖；降雨方面僅迎風面東半部有局部雨。

劉沛滕說明，今天中部以北普遍低溫約12、13度，苗栗因輻射冷卻作用出現10.1度。明天低溫大致上是14至16度，部分地區稍低一些；高溫部分，中部以北可能達25度左右，日夜溫差可達10度。

劉沛滕指出，預計6日晚間至7日東北季風增強，但溫度變化不明顯，暫時中斷連日回升的氣溫，另外迎風面東半部、基隆北海岸降雨範圍稍增，但水氣不多，雨勢不大。

劉沛滕表示，東北季風預計8日減弱，氣溫上升速度又會再加快，9、10日北部、東半部高溫可來到28至30度，中南部也有機會超過30度。

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劉沛滕提醒，西半部夜間清晨、馬祖全天在7日之前，都容易有霧或低雲，影響能見度。

劉沛滕指出，目前觀察未來一週的確有熱帶擾動發展的狀況，但對台灣基本上不太有影響；依現況在模式推估熱帶擾動於菲律賓東方海面發展，可能會往菲律賓、南海移動，另一個可能方向則是北轉往日本。不過本週台灣天氣都非常穩定，是否會有熱帶性低氣壓、甚至颱風生成，都還需要再觀察。（編輯：張雅淨）1110404

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