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黑潮大蛇行持續4年9個月 創日本觀測史最長紀錄

2022/4/3 13:27（4/3 14:54 更新）
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本海洋研究開發機構表示，流經日本南岸的黑潮彎曲流動、被稱為「黑潮大蛇行」的現象，到今年4月已持續4年9個月，創觀測史上最長紀錄，且恐怕還要再「蛇行」半年。

日本放送協會（NHK）報導，黑潮是沿日本列島南岸往東北方流動的暖流，如果在日本紀伊半島周邊海域蛇行往南大幅彎曲流動，就稱為「黑潮大蛇行」。

日本從1965年開始進行觀測，至今共發生6次「黑潮大蛇行」，而這次的「黑潮大蛇行」從2017年8月開始，到今年4月已持續蛇行了4年9個月。

「黑潮大蛇行」在此之前曾在1980年3月止蛇行4年8個月，這次蛇行創下觀測史上最長紀錄。

專家表示，「黑潮大蛇行」帶來的影響包括東海及關東地方沿岸易出現滿潮、改變魚群棲息地造成漁獲量減少，及關東地方周邊的夏天氣溫與濕度上升等。

海洋研究開發機構主任研究員美山透說，過去沒有預料到「黑潮大蛇行」會持續這麼久，漁民們也對此表達不安，但目前研判至少還會持續半年。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110403

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