國道多處壅塞 清明收假注意12地雷路段

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5日是清明連假收假日，高公局預估仍有掃墓及收假車潮。圖為國道1號林口段4日下午車流量大但未見壅塞。中央社記者吳家昇攝 111年4月4日

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（中央社記者余曉涵台北4日電）今天是清明連假第3天，根據國道即時路況，晚間6時30分國道多處路段壅塞，包含國1頭份到湖口服務區等時速不到40公里。交通部高速公路局預估，明天收假日要注意12地雷路段。

國道下午起陸續湧現車潮，即時路況顯示，晚間6時30分，多處國道壅塞時速不到40公里，甚至時速不到20公里，包含國1頭份到湖口服務區、台中到台中系統、北斗到員林、雲林系統-斗南；國3關西到大溪、茄苳-新竹系統、大山到西濱、南雲-竹山；國10燕巢系統-燕巢；國5宜蘭到頭城等。

高公局發布新聞稿指出，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、南屯至大雅、西螺服務區至北斗、大林至斗南、彰化系統至埔鹽系統、永康至台南、北向內湖至五堵、大雅至台中系統；國3北向關西服務區至龍潭、新竹系統至寶山休息站、大山至西濱、梅山至古坑服務區；國5北向宜蘭至坪林；國6西行國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。

截至晚間6時，國道交通量為81.5百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局預估，西部國道要到晚間11時才會紓解，國5要到5日凌晨0時才會紓解。

明天是清明連假收假日，高公局預估仍有掃墓及收假車潮，車流量為112百萬車公里，車多壅塞路段為：

國1

西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口

國3

竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪

國5

宜蘭-坪林

國6

舊正-霧峰系統

國10

鼎金系統-燕巢

高公局建議，西部國道南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人於早上9時前出發。

高公局指出，明天國道相關疏導措施包括早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

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省道部分，公路總局表示，今天截至下午4時止，省道多處路段已湧現返回工作地車潮，包含台9線蘇花公路崇德、和仁至南澳路段、礁溪路段及南迴公路草埔路段、台2線東北角及關渡-淡水路段、台3線大溪-慈湖、台21線日月潭路段、台18線接國3中埔交流道路段、台86線接國3關廟交流道路段及台1線水底寮路段等。

公路總局說，預估明天省道主要幹道將持續湧現返回工作地車潮，包含北部地區台61線鳳鼻-香山路段、台2線東北角及關渡-淡水路段，中部地區的61線竹南路段、台74線快官-成功及大里-霧峰路段，南部地區台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊及礁溪路段，預估仍會有車多或壅塞情形。（編輯：管中維）1110404