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嘉縣火雞染禽流感 單一事件不影響供給

2022/4/6 17:02（4/6 17:16 更新）
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嘉義縣家畜疾病防治所6日表示，日前接獲中埔鄉某火雞場通報場內火雞異常死亡，經採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日已派員到場完成撲殺及清場消毒作業。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
嘉義縣家畜疾病防治所6日表示，日前接獲中埔鄉某火雞場通報場內火雞異常死亡，經採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日已派員到場完成撲殺及清場消毒作業。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉縣中埔鄉林姓飼主火雞場主動通報火雞異常死亡，家畜所採樣送驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日完成撲殺；家畜所說是單一飼養場染疫，不影響火雞肉供給。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿表示，2日接獲中埔鄉林姓飼主火雞場通報，火雞異常死亡，經採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒。

嘉義縣家畜所長林珮如今天接受中央社記者電訪表示，飼主發現火雞一隻隻死亡，因而通報家畜所，確認染禽流感後防疫人員到場撲殺時，原本2000多隻的火雞，僅剩300多隻還活著，4日已完成撲殺、清場消毒。

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林珮如指出，嘉義的民眾對火雞染疫比較敏感，此場火雞染疫為單一事件，不影響火雞肉供給。嘉義縣火雞養殖場多為種源場，提供小的火雞給他縣市飼養，如果是臨近縣市的火雞場爆發大規模禽流感，才會造成火雞肉供給出問題，有可能吃不到火雞肉飯，但現在沒有這樣的狀況。

近來氣候不穩定，忽冷忽熱，家禽抵抗力降低，林珮如呼籲業者加強禽場保溫、通風措施，同時自主作好場內防鳥設施及落實生物安全工作，防範疫情發生及傳播，共同維護產業安全。（編輯：卞金峰）1110406

嘉義縣中埔鄉某火雞場確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日防疫人員到場撲殺時，原本2000多隻火雞僅剩300多隻還活著，相關撲殺消毒作業皆已完成。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
嘉義縣中埔鄉某火雞場確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，4日防疫人員到場撲殺時，原本2000多隻火雞僅剩300多隻還活著，相關撲殺消毒作業皆已完成。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月6日
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