桃機逾40年舊塔台功成身退 主體將花45天拆除

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桃園國際機場舊塔台使用逾40年，交通部民用航空局飛航服務總台將於13日起執行拆除計畫，因新、舊塔距離僅30公尺，施工要非常小心，其中主體將花45天慢慢拆除。（民航局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月8日

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）民航局今天表示，桃園國際機場舊塔台46公尺高，使用逾40年，已功成身退，飛航服務總台將於13日起執行拆除計畫，因新舊塔台距離僅30公尺，施工要非常小心，主體將花45天慢慢拆除。

民航局在今天交通部例行記者會，說明桃機舊塔拆除計畫。

東南水泥上週進行拆除高塔工程時，因高塔倒塌造成台電高壓電塔傾倒，波及雙鐵營運，受到各界關注。桃機新、舊塔相距約30公尺，飛航服務總台有詳細拆除作業規劃。

飛航服務總台台長黃麗君說，舊塔台拆除工程已完成招標，將於13日展開，先拆週邊舊機房及原辦公房舍，主體高塔預計7月開始拆除，先拆10樓的鋼構設施，再逐步往下拆，大約花45天慢慢拆完，舊塔台一樓部分結構體將會保留，成為未來園區景觀的一部分，預計年底可全部完成。

黃麗君說，桃機舊塔台在民國68年2月26啟用，至108年12月16日新塔台啟用為止，累計服務超過460萬架次航班、7億人次旅客，不僅承擔台灣最重要的飛安守護任務40餘年，也一直是國門最顯著的地標；新塔台自108年12月啟用，運作已相當穩定，肩負守護飛安重任超過40年的舊塔台將功成身退。

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黃麗君介紹，舊塔台位在桃園機場中心點，塔高46公尺，塔台內的重要設施，除了位於10樓的管制作業室負責最重要的機場航班管制工作，8樓則是桃園航空氣象台，每天都有觀測員觀測天氣，早年為觀測方便，8樓採鏤空設計，但因機場靠近海邊，且東北季風強勁，風勢大時，觀測員常需綁上繩子執行任務，避免遭風吹落，後來才加裝玻璃窗。

民航局統計，桃機舊塔台剛啟用時，每天服務航班不到100架次，每年總旅客數僅約400萬人次，至108年底新塔台啟用時，塔台每天須服務的航班已經成長到平均每天730架次，當年旅客量更成長到4868萬人次，為國內機場迄今最高紀錄，也見證了台灣經濟起飛與民航、觀光的發展。（編輯：陳政偉）1110408