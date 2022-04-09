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海科館「潮境方舟1號」設玻璃觀察窗 4/17啟航

2022/4/9 14:55（4/9 18:18 更新）
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國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」，日前已運抵海科館，未來將停泊在望海巷漁港，同時也將加入基隆環保艦隊，與市府及熱愛海洋的國人為永續海洋志業努力。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」，日前已運抵海科館，未來將停泊在望海巷漁港，同時也將加入基隆環保艦隊，與市府及熱愛海洋的國人為永續海洋志業努力。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」日前運抵海科館，未來除支援環境生態監測研究外，民眾也可透過玻璃窗觀察海洋生態環境，將於17日在長潭漁港舉辦啟航儀式。

海科館發布新聞稿指出，「潮境方舟1號」5日晚間8時由高雄船廠展開將近10小時的運程作業直抵基隆，目前暫時臨停於基隆碧砂漁港，雪白船身對比黑鑽船底，及略帶海洋動感線條的船體，引來不少路人的注目與拍照。

海科館館長陳素芬表示，「潮境方舟1號」長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，未來將停泊在望海巷漁港，同時也將加入基隆環保艦隊，與市府及熱愛海洋的國人為永續海洋志業努力。

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執行這項計畫的海科館研究典藏組主任施彤煒指出，「潮境方舟1號」已在3月間通過一系列海上測試，「潮境方舟1號」在船底設有玻璃觀察窗，雖船體微寬大，仍可跑出26節的船速，性能相當不錯。

海科館指出，船底設有玻璃觀察窗是「潮境方舟1號」的一大特色，透過玻璃觀察窗觀察海洋的生態環境，有機會看到可愛的小魚在船底鑽動，如果在夜間適度善用照明，也可看到趨光性生物聚集，館方正著手規劃「潮境方舟遊」及「潮境舟探索課程」，提供民眾體驗與學習機會。（編輯：李錫璋）1110409

國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」日前已運抵海科館，17日將舉行啟航儀式，船體長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，並在船底設有玻璃觀察窗，可讓民眾觀察海洋生態環境。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
國立海洋科技博物館打造研究船「潮境方舟1號」日前已運抵海科館，17日將舉行啟航儀式，船體長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，並在船底設有玻璃觀察窗，可讓民眾觀察海洋生態環境。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
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